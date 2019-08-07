圖為新航商務艙秋季套餐。圖：張佩芬

美福飯店米香餐廳主廚陳永華（右）示範三杯雞作法。圖：張佩芬

新加坡航空（新航）首度在台灣攜手餐飲夥伴，與台北美福大飯店獲米其林米二星的米香餐廳合作，自今年九月起推出全新「食全味美」道地台菜，搭乘新航航班從台北出發前往新加坡的商務艙旅客，將能在三萬英呎的高空享用以當令的食材所料理的道地美味台菜。

「食全味美」是新航道地亞洲餐飲計畫的一部份，在機上提供各式亞洲料理的道地用餐體驗。與米香餐廳在台灣合作的「食全味美」，以台灣在地當季食材結合台灣料理的獨特烹調手法，在機上推出全新的台菜選擇。

今年9月至11月於新航商務艙提供的「食全味美」秋季套餐，以紫蘇梅小黃瓜作為小菜，冷盤前菜是以煙燻櫻桃鴨、青郁韭菜捲、五味九孔鮑的三味拼盤來呈現台式經典山珍海味，主菜則嚴選米香餐廳的招牌菜三杯雞腿搭配紅藜麥飯；甜點則以銀耳百合湯畫下完美的句點。新航將四季推出不同菜色。

在台灣推出的「食全味美」展現了新航提升機上餐飲個人化選擇的努力。新航相信，這是創造更值得回憶旅行體驗的關鍵。此外，「食全味美」繼續秉持了新航在2017年推出的「從產地到空中」理念，透過使用台灣在地的當季食材，提倡永續環保並支持在地農家。

新航客艙服務與設計部門副總裁黃碧瑜女士（Ms. Betty Wong）表示：「『食全味美』彰顯了新航的創新精神，以及務求不斷精進客艙產品和服務質素的承諾。我們非常高興能夠使用新鮮的本地時令食材，為我們的商務艙旅客提供既健康又美味的台菜饗宴。在新航持續為旅客提供個人化體驗，同時提升機上餐飲永續性的努力之中，『食全味美』扮演了重要角色。」

秉持著向台灣飲食文化表達敬意的米香餐廳，已經自2018年起連續兩年獲得《米其林指南》「餐飲推薦」的肯定，對於這次新航「食全味美」主推台菜來服務商務艙旅客挑剔的味蕾，主廚陳永華在設計菜單時堅持台菜最重要的特色，就是「當令」和「在地」。陳主廚表示：「很榮幸能與新航合作，這次共同推出的機上餐點融合了台菜精神中的各種文化底蘊，以新鮮食材及傳統料理手法精心設計每一道菜色，調和出最精緻的台味，希望讓搭乘新航的旅客品嘗到道地台菜的經典滋味。」

商務艙旅客能透過新航網站或新航app，在班機起飛前3星期至24小時之間，預選「食全味美」及其他機上餐的主餐。

(工商 )