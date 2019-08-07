108年5、6月期統一發票開獎，消費者在嘉義市一家連鎖鍋貼專賣店花了115元吃美食，發票開出千萬大獎，市長黃敏惠7日到該店張貼紅單致賀，這是繼1月、5月千萬大獎落嘉義市後第3度再開大獎，拚經濟的勇媽黃敏惠說「財神就在我嘉！」

5、6月期統一發票開獎，特別獎號碼是46356460，由嘉義市南京路八方雲集鍋貼水餃專賣店開出的發票兌中，消費金額是115元，這是繼今年1月、5月嘉義市開出1000萬元特別獎後，半年內再開出第3次千萬大獎，黃敏惠與南區國稅局嘉義市分局陳世興分局長到該店祝賀，喜氣洋洋。

黃敏惠說，嘉義市第3度開出千萬大獎，恭喜店家開出特別獎，也感謝店家誠實開立發票，呼籲消費者購買商品一定要索取統一發票，有中大獎的機會，此外，使用雲端發票另有加碼，中獎率大幅提升，要好好善加利用。

南區國稅局嘉義市分局表示，今年5、6月統一發票兌獎期間自今年8月6日起至11月5日止，中獎民眾在期限內依不同獎別前往第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農（漁）會信用部、信用合作社、統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯及美廉社兌領獎。

(中時 )