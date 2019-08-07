大陸電信巨擘的合作廠商、美國電子大廠偉創力先前因響應川普政府的華為禁令，非法扣留價值5700萬美元的物資，導致雙方撕破臉，除了華為先前已停止偉創力代工手機之外，如今華為更指控偉創力「誤工、材料浪費、設備更換」等損失，並要求索賠上億人民幣，偉創力未來在陸發展恐受影響。

據路透社報導，一名消息人士表示，華為在律師函中表示，今年5月美方將華為列入「實體清單」後近兩個月時間內，偉創力大陸分公司「無視大陸法律」，拒絕歸還華為在偉創力珠海工廠價值約4億元人民幣的生產設備、原材料和半成品。根據華為消息人士的最新說法，華為通過協力廠商收回了大部分物資。

關於索償金額，華為郭福林並未透露，但消息人士指出華為已向偉創力要求上億人民幣的賠償。偉創力一名發言人則表示，該公司正在準備聲明，無法立即置評。

在美國矽谷起家的偉創力，是全球最大的電子產品製造商之一，為華為的智慧手機和5G基站等產品提供代工服務。對於華為的指控，偉創力已表示自美國將華為列入實體清單、可能對雙方合作關係造成影響後，偉創力已與華為「主動合作」，共同尋求雙方可行之方案。

報導指出，若賠償成真，對偉創力在陸營運恐是雪上加霜。偉創力5日表示，「基於市場情況與顧客需求」變化，將裁員近上萬人。

(中時電子報)