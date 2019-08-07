何男協助使少年為有對價之性交行為罪，遭判刑1年、緩刑3年。（許家寧翻攝）

「新魚出沒請愛惜！」基隆何姓男子透過交友軟體認識15歲少女「多多」（化名）得知少女想要援交，竟在「貓都論壇」網站的魚訊交流區，分享基隆多多幼齒魚，155／40／18歲／C杯，4K／2H／ 1S訊息，吸引10多名男子交易，遭警方以涉嫌性剝削循線逮捕，少女也替何男求情，證稱只是單純幫忙發文宣傳，沒有給何男抽成。

身材壯碩，有著韓系外型的何男，去年4月透過Facebook網路結識91年次的少女多多，兩人相談甚歡，少女稱沒有工作，想要去做援交，此時論壇積分超過200，金幣逾萬枚的何男立即允諾幫忙，以「tfkc55662 」帳號在論壇張貼賣淫訊息。

何男在「貓都論壇」網站中刊出「魚名：多多、身高／ 體重／ 年齡／ 罩杯：155／40／18 歲／C杯、時間／ 價格／ 次數：4K ／2H／ 1S （即每次性交代價4千元，時間為2小時），留下少女的「Line」與電話號碼，還特別附註：「新魚出沒請愛惜」

警方網路巡邏發現論壇貼文供不特定大眾可與少女連絡並性交易，依《兒童及少年性剝削防制條例》將兩人追查到案，何男稱單純是幫忙發文，客人都是直接和少女聯繫；少女坦言何男大概媒介10名男子性交易，但這些都是以前的客人，也沒有給何抽成。

基隆地院審理後，法官認為，何男明知少女未滿18歲，對於性自主決斷能力尚未臻成熟，仍以網路散布，協助少女為有對價性交行為訊息，但考量何男年紀尚輕，且無前科，加上犯後態度良好，判處何男有期徒刑1年，併予宣告緩刑3 年。

(中時 )