賴慧如。民視提供

民視周六晚上10點《舞力全開》本週播出「前進小巨蛋」特別企劃，冠軍賴慧如已在新加坡跟菲律賓師生賽各拿下一面金牌，這次又在2019 「CTC世界盃國際標準舞公開賽」小巨蛋明星組奪冠，因為《舞力全開》愛上國標舞的她，笑說：「當初只想把舞跳好，真的沒想到成績可以這麼好。」

她坦言，對於這次比賽抱持戰戰兢兢，晚上睡覺時腳背抽筋，讓她苦不堪言，指導老師劉家銘求好心切，7天更換了7次舞序，讓她光是記舞步就大崩潰。賴慧如還爆料，最後一次練舞跟老師吵架，把老師手甩開直接奔去廁所大哭，比賽前最後一刻差點要棄賽，「藝人的專業不允許這樣，大哭完收拾情緒，我還是咬著牙繼續練習」，令人佩服。

小巨蛋比賽現場，她驚豔全場的國標舞衣，讓玲瓏有緻身材一覽無遺，完美胸線與臀部曲線讓人直呼「太不科學」，「我直到現在維持去運動房健身的習慣，一週安排3、4堂國標課，我還是用魔鬼般的訓練維持身材」。要求完美的她，這件超貼身「漁網衣」只有她能駕馭，從國標舞最高殿堂「黑池」買回來的名牌「VESA」，超昂貴舞衣被說成「漁網衣」，讓她哭笑不得。

她說，「上次出席記者會手工訂製舞衣跟這次比賽的2套專業舞衣，要價10幾萬都是老公買單，感謝老公疼愛」，甜蜜互動讓人印象深刻，賴慧如說除了感謝民視跟製作單位，家人的支持讓她更是感動。

(中時 )