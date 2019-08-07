下半年邱澤有兩部片等著上映，在黑色喜劇《江湖無難事》裡是黑道，而在懸疑驚悚的《第九分局》裡是警察，但是事情不單純。黑道不是黑道，是台客製片人陰錯陽差誤入歧途；警察還是警察，只是辦案對象從人類升級成鬼，但「鬼」在拍攝現場看不見，只能跟空氣演。「這就建立在導演與演員間的信任感。導演跟你說某個看不見的東西會從哪邊走過去，長什麼樣子，事情怎麼進行，你就要全然相信。這些設定如果事後被更改，那你當下那個表演的反應就會變得很突兀。」但這不意味情感因此打了折扣。

他不想靠臉吃飯

邱澤在2018年獲得台北電影節最佳男主角獎與四個月後的金馬獎只有入圍相比，當時坐在台下的他只好笑了。「保持微笑真的是一門課題，尤其在揭曉那一刻。」演技在真實生活中偶爾也得派上用場。覺得獎項重要嗎？「說不重要嗎，但是坐在入圍席時又覺得好像滿重要的。當下那個氣氛是從來沒有想過的，事前覺得應該還好吧，但真的坐在那個席位裡，感覺還是不太一樣。」

無論如何，得到坐進入圍席的資格之後，上門邀約的角色類型變得多元。他過去演過許多偶像劇，偶像級的臉，製作方當然不會輕易放過。「之前找上我的角色以偶像劇居多，類型是那樣，市場也是那樣，就是順其自然地努力去演。」戲一演18年，已經收斂成一個嚴肅的演員才有的面容。這次拍攝封面，鏡頭外，他大致維持一種客氣跟請勿打擾的表情。不開心嗎？「也沒有，可能我在準備新的角色，腦袋裡面都在想劇本的事，也已經完全進到那個角色。」尤其新角色本身有智力障礙，對事情解讀緩慢，他不想這時有其他情緒干擾，只好把自己關起來一點點。

所以本次封面人物是邱澤，但不是百分之百的。「演員的樂趣在於用不同的人生過日子，可以用別的樣貌活在別人的人生裡一段時間，但不用一直下去。所以那段時間會很有畫面，對不同事情擁有不同角度的看法。」不同於人生，角色的悲苦有明確的殺青日。「有時候不會想到這裡，像拍《誰先愛上他的》時候，沒想到結束，就活在當下。但那就是阿傑啊，他不會想到接下來的，只有眼前。」欣賞那樣的性格嗎？「我覺得很浪漫。」

邱澤。

天真演技論其實不天真

小時候的邱澤就領悟精神的追求比物質的追求重要。前幾年邱澤常去登山，攻頂前一晚，他習慣性檢查所有裝備，看著牙刷、毛巾、帽子、防寒衣物等在眼前攤開，發現一個人需要的就是這些，其他都是多的。「我的東西都是借來的，總有一天要還。」對邱澤來說，能留下來的東西才重要，正如演員的工作。「現在你的表演、你的理解，所有呈現都會被畫面記錄下來，10年、20年，再久都一樣，它就是你現在的模樣，不會被取代、被更改。這個比所有物質都還實在。」

演員的浪漫在開機那一刻，如同他手握台北電影獎男主角獎座時有感而發說的話：「我很喜歡表演，不管遇到再多困難，只要機器開始錄的那一瞬間，全世界都會變得非常安靜，就像只有活在現在而已，那一瞬間是非常迷人的。希望可以不斷活在那個瞬間。」「不管賽車、登山，做這些事情時，我心裡都會有個聲音說，這些可以促使我變成更好的演員。你對生命的熱忱、對存在的意義，有尋找的方向，也有某個程度上的了解，這些都會幫助表演。」

演過許多戲，邱澤難免遇上一些類型雷同的。「同樣角色一定會有不同課題，隨著你對於每一個人的理解。即便是你認識很久的朋友，也可能突然在某一刻發現對方原來有不同面向，你又會再重新認識這個人。演同類型的角色也是這個狀況，總會發現還有自己沒想到的可能性。」

今年37歲的邱澤，期許自己盡可能保持像個小孩子，一直到老。他的演技方法論是「天真」，就是純粹去相信自己的角色，努力跟角色站在一起，「這些都需要天真與想像力。」問邱澤「天真」是演員普遍具備的條件，還是只有你特別在意？「不知道其他人有沒有，還是只有我這麼想。」他說：「如果只有我這麼想，那真的就很天真了。」他像解開一道不算太難的數學題那樣地笑了。圖、文/GQ雜誌提供

(中時 )