金馬獎報名剛截止，據查今年陸片原有婁燁執導在國際影展表現突出的《蘭心大劇院》、胡歌主演入圍坎城影展的《南方車站的聚會》、王小帥執導今年台北電影節的閉幕片《地久天長》等好片報名，未料今日中國電影報報導，大陸國家電影局發布最新消息，表示：「暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。」讓華語圈影人全都傻眼。

(中時 )