快訊／大陸電影局：「暫停參加金馬影展」 13:242019/08/07 中時 李承陽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金馬獎報名剛截止，據查今年陸片原有婁燁執導在國際影展表現突出的《蘭心大劇院》、胡歌主演入圍坎城影展的《南方車站的聚會》、王小帥執導今年台北電影節的閉幕片《地久天長》等好片報名，未料今日中國電影報報導，大陸國家電影局發布最新消息，表示：「暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。」讓華語圈影人全都傻眼。 (中時 ) #大陸電影局 #金馬獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 王馨平透露王羽中風後近況 拿金馬對王晶批評「無所謂」 20:112019/08/03 娛樂 陸電影局：暫停影片和人員 參加2019台北金馬獎 08:432019/08/07 兩岸 大陸影片和人員暫停參加台北金馬影展 09:062019/08/07 娛樂 大陸影片和人員暫停參加台北金馬影展 09:412019/08/07 兩岸 陸片暫停參加 金馬執委會：「遺憾」 10:182019/08/07 娛樂 陸限影視不來台參加金馬獎 政院回應了 11:302019/08/07 政治 陸暫停人員參加金馬獎 陸委會：政治干預文化 12:012019/08/07 兩岸 陸禁電影參與台金馬獎 國台辦副主任這樣說 12:152019/08/07 兩岸 陸不參加金馬獎 劉樂妍：選邊站的時候到了 12:212019/08/07 兩岸 娛樂熱門新聞 林志玲露纖腰合體尪 AKIRA驚拄拐杖受傷了！ - 娛樂 「韓粉戰將」劉家昌出動 曝力挺韓國瑜「關鍵點」 - 娛樂 王世堅到底要送柯P哪8字？答案令人噴笑 - 娛樂 小禎驚學隋棠「不穿褲子」網看傻：鉛筆腿好厲害 - 娛樂 網罵黃光芹這句 陳揮文火大：再講我踢你出去！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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