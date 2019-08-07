日本自民黨未來首相呼聲高的眾議員、前首相小泉純一郎之子小泉進次郎與在日本申辦東京奧運時聲名大噪的41歲女主播瀧川克里斯汀7日宣布結婚及懷孕的喜訊。此金童玉女的組合受到日本社會大眾的矚目。

38歲的進次郎7日攜瀧川赴日本首相官邸，向日本首相安倍三、官房長官菅義偉報告結婚及懷孕的喜訊。他隨後在首相官邸向日本媒體表示，瀧川已經懷孕，且進入安定期，預產期在明年年初。

進次郎表示，安倍首相除了祝福他說，「啊，恭喜！」之外，還詢問說，「您父親作何反應？」。他回答說，「我爸爸還是一樣，說結婚總是要結1次的好。他就是那樣的父親。」安倍則說，「其實我結婚時也曾和您父親商量過。通常應該會先說恭喜吧？他居然告訴我說，結婚很辛苦喔！」。

瀧川只是面帶微笑地站在進次郎身旁聽，進次郎回頭問她，「有沒有什麼忘記說的？」她笑著說：「太突然了，嗯…」、「我們結婚後會有很多改變，環境也變了，大家若能用溫情守護我們的話就很幸福了。」

(中時 )