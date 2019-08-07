前「4minute」成員泫雅，以過人舞蹈實力與火辣外型走紅於演藝圈，27歲的她因而得到「性感小野馬」美稱，而她去年8月為愛不顧一切，認與同門師弟E'Dawn (金曉鐘)秘戀，因此遭前東家CUBE掃地出門，然她非但沒消沉，反倒更加積極且奔放，近來久違貼出跟男友的同框照，大膽的穿搭讓網友看了驚呆，直呼乍看跟沒穿一樣！

近來積極飛出國演出的泫雅，久違在IG貼出與E'Dawn的放閃照，照片中她穿著奶茶色的棒球帽與緊身迷你裙洋裝，低胸設計讓她大露事業線，「北半球」也呼之欲出，甚至因為服裝顏色貼近肌膚色系的關係，看起來特別裸露，讓粉絲直呼血脈噴張，是另一種方式的突破尺度。

而除了性感程度吸睛外，泫雅的大紅唇也成為關注焦點，因為大紅唇色的關係，讓她的嘴唇顯得更加飽滿厚實，因此「豐唇說」又被提起，不少人懷疑「這是又去補打了嗎」，而她昨天也貼出素顏照，也沒能破除醫美整形疑慮，雖然不少人比較喜歡女神卸下濃妝的清純模樣，但仍覺得嘴唇部分有些古怪，覺得有點顯老，沒以前好看，甚至發現泫雅撞臉台灣明星，「覺得有點撞臉夏天的媽媽黃嘉千」。

(中時電子報)