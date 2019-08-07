頒獎典禮中並表揚新品種「秋黃梨」比賽特等獎得主黃梁生。〔謝明俊攝〕

苗栗茶農出現許多第二代接棒，獲得二第獎的劉鵬雄〔右〕就交代棒給女婿樊代欣。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌鼓勵茶農歹相切磋，做出更好的茶分享消費者。〔謝明俊攝〕

108年度苗栗縣東方美人茶夏茶比賽結束，7日上午在頭份市農會舉行頒獎典禮，苗栗縣長徐耀昌特地到場替得獎茶農、茶廠加油打氣，鼓勵茶農繼續保持傳統，做出品質更好的東方美人茶，在這次榮獲特等獎的鄧國權茶園，過去曾經2度獲得特等獎，本次再度得獎，證明鄧國權茶園製好茶的實力。這次典禮中還另頒獎表揚新品種「秋黃梨」的評鑑比賽，徐耀昌更全力推銷新梨汁多味甜，希望能被消費者接受。

頭份市農會配合苗栗縣政府推廣幸福農村計畫，舉辦東方美人茶評鑑比賽已有多年歷史，比賽特別邀請茶業改良場專家們根據茶品外觀、水色與香味進行評比，結果在日前出爐後，7日上午在頭份市農會舉辦頒獎，以肯定茶農的努力與成就，提升品牌熱度，讓東方美人茶在茶產業中占有一席之地。

苗栗縣長徐耀昌特地出席頒獎典禮，他鼓勵茶農互相切磋茶藝，製做出更好的茶，來滿足消費者。徐耀昌強調，每個鄉鎮市都有特有的農特產品，縣政府會盡全力幫忙推廣農特產品，打開知名度，賣出好價錢。

今年度苗栗縣東方美人茶夏茶比賽，共有百餘名茶農、製茶廠參加比賽，經過激烈的競爭後，在評審團一致的肯定下，由頭份市的鄧國權茶園奪得特等獎的殊榮，據悉，鄧國權茶園先前曾在105、106年兩度拿下特等獎，隔了一年，再度獲得特等獎，證明鄧國權茶園全力投入做好茶的用心。

另外，這次頒獎活動中還有表揚大湖地區新品種「秋黃梨」的評鑑比賽結果，由梨農黃梁生獲得特等獎，徐耀昌特別向民眾推薦這種新品種水梨，汁多美味，果肉細緻、甜度又高，希望能推廣出去，讓更多的消費者能夠享用。

(中時 )