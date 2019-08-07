台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江提醒，學生放暑假仍應維持正常作息。（王文吉攝）

痣瘡分類（台中慈濟醫院提供）

台中1位國中男學生日前因肛門腫脹不適，由媽媽陪同到台中慈濟醫院門診，男學生對於「菊花」症狀描述得吞吞吐吐。大腸直腸科醫師林北江以肛門鏡檢查發現，患者肛門口有3公分大小的「痣瘡併血栓」病灶，追問發病過程，竟是患者放暑假作息大亂，連續幾天熬夜上網追劇、玩手機遊戲，引起痣瘡發作。

15歲陳姓國中生7月初由媽媽陪同到台中慈濟醫院門診，陳同學對於尷尬部位的症狀難以啟齒，顯得十分害羞，最後吞吞吐吐向醫師表示，肛門腫脹坐立難安。林北江醫師以肛門鏡檢查發現，病人肛門口有1顆如花生米般、3公分大小的「痣瘡併血栓」病灶。

林北江追問發病過程，竟是放暑假作息大亂，引起痣瘡發作。媽媽則透露，孩子放假後連續幾天熬夜上網追劇、玩手機遊戲，再睡到自然醒。林北江進一步了解家族史，國中生的爸爸也有痣瘡病史。

林北江指出，家族史遺傳會讓子女體質比較容易發作痣瘡，再加上放暑假後作息大亂，患者多日熬夜、久坐上網，同一個姿勢維持太久，在不正常的壓擠下，造成血流不順，導致靜脈曲張，引發肛門出血或疼痛。

林北江說，「痣瘡併血栓」屬於外痣，前幾天的急性期會讓屁股變得很敏感，就算不碰也很痛，門診的處理方式可以施打麻藥後把血塊取出，達到緩解疼痛目的。由於國中男生求醫時已過急性期，痣瘡被碰到才會痛，所以開藥膏塗抹並囑咐泡水坐浴以加速消腫、減緩不適。

依據流行病學統計，痔瘡好發於45至65歲，50歲以上的人幾乎有一半以上有痔瘡發作的經驗。但林北江表示，臨床經驗發現近10年來，痣瘡年輕化出現明顯趨勢，30多歲的痣瘡病人已經司空見慣，推究原因來自智慧手機的普及化，但15歲竟已痣瘡發作，確實少見。

林北江提醒學生族群，放假期間仍應維持正常作息，不要帶手機進廁所，避免排便過久；飲食方面少糖、少刺激，儘量採用高纖飲食；上班族在辦公室最好每100分鐘起來倒水喝起來動一動，避免久坐、久站與肥胖。

「肛門出血、疼痛並不等於痣瘡。」林北江強調，千萬不要因為害羞而諱疾忌醫，尤其台灣大腸癌發生人數與死亡人數年年快速增加，有症狀最好由專科醫師檢查，排除重大疾病可能性，避免延誤治療時機。

(中時 )