在今年台北電影節拿下最佳劇情長片、最佳男主角、最佳女配角、最佳攝影等4項大獎的電影《老大人》，8日將於台中萬代福影城特映，台中市府新聞局表示，長期熱心公益的萬代福影城老闆黃炳熙特別選在父親節舉辦特映會，別具意義；導演洪伯豪、金獎影帝小戽斗也將出席分享拍片心得，歡迎市民帶著家中老大人一起來看電影，珍惜與家中長輩相處的時光。

新聞局表示，電影是議題傳播的重要媒介，洪伯豪是台中人，《老大人》上映後引起廣大迴響，台中市也與有榮焉，樂見好電影觸動人心，藉由萬代福影城舉辦這次公益特映，讓更多市民感受電影帶來的感動，並喚起社會對長照議題的重視。

《老大人》由資深演員小戽斗、喜翔、黃嘉千等硬底子演員主演，也是洪伯豪繼《麻醉風暴2》後首部電影長片；劇情描述年邁的老父與兒女間的情感，劇情鋪陳點出台灣高齡化問題及世代間的價值衝突，呈現長照的種種考驗。

萬代福影城指出，自8月5日起至7日止，民眾憑10張當期發票即可兌換電影《老大人》特映會的入場券乙張，發票全數捐贈伊甸社會服務基金會。

(中時 )