陸警告印度別攔華為做生意 否則走著瞧 13:322019/08/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾2日在北京國際消費電子博覽會中觀看華為產品的畫面。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華為與印度 北京已警告印度，不要攔阻華為在當地做生意，熟知內情的消息人士透露，如果新德里這麼做，可能要承受後果。 據路透6日報導，印度接下來幾個月將測試安裝5G手機網。但印度通訊與資訊技術部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）說，新德里還沒決定，是否會邀華為參加。 華為是全球最大電信設備供應商與5G網路領頭羊，但目前身處美中地緣政治角力戰的核心。川普政府5月以有國家安全顧慮為由，將華為列入黑名單，並說北京可能利用華為設備從事間諜活動，要求盟國不要使用相關設備。 (中時電子報) #華為 #印度 #5G #電信設備 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 不懼華為禁令！ 業績狂飆背後卻藏驚天危機 00:042019/08/03 財經 香港罷工 華信取消台中香港來回6航班 11:102019/08/05 生活 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 18:192019/08/05 生活 撕破臉！過度響應美禁令 華為要這家美企索賠上億 13:132019/08/07 國際 國際熱門新聞 撕破臉！過度響應美禁令 華為要這家美企索賠上億 - 時事 搭廉航沒椅背？一張圖網友暴動 - 國際 陸警告印度別攔華為做生意 否則走著瞧 - 時事 謝長廷談女兒腦傷 曾憂白髮人送黑髮人 - 國際 - 中央社 美佔優勢？白宮經濟顧問點關鍵：陸經濟快垮了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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