華為與印度

北京已警告印度，不要攔阻華為在當地做生意，熟知內情的消息人士透露，如果新德里這麼做，可能要承受後果。

據路透6日報導，印度接下來幾個月將測試安裝5G手機網。但印度通訊與資訊技術部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）說，新德里還沒決定，是否會邀華為參加。

華為是全球最大電信設備供應商與5G網路領頭羊，但目前身處美中地緣政治角力戰的核心。川普政府5月以有國家安全顧慮為由，將華為列入黑名單，並說北京可能利用華為設備從事間諜活動，要求盟國不要使用相關設備。

(中時電子報)