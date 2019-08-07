失竊石獅雖非400多年前原件，而是2000年重修時補作，但文資單位仍認定是古蹟的一部分。（李金生攝）

坐落於金沙鎮東珩村郊的陳健墓，被譽為全島規制最完整的明代文官墓式。（李金生攝）

警方專案小組連日來在現場採證和勘查。（李金生攝）

金湖分局副局長楊智銘說明失竊石獅，在古墓的原始位置。（李金生攝）

副議長周子傑肯定警方專案小組全力以赴，迅速偵破石獅竊案。（李金生攝）

金門已有400多年歷史的國定古蹟陳健墓，日前 傳出墓前1尊石獅遭竊，引起文資單位的高度關切，當地民眾也痛批「亂來！」連這個也敢偷。警方專案小組今（7）日宣布破案，證實2名良心不安的竊賊已將石獅送回，全案依觸犯刑法竊盜及文化資產保存法罪嫌送辦。

陳健墓是衣冠塚，以其宏偉氣勢和精美石雕構件，被學者、專家譽為全島規制最完整的明代文官墓式，2000年重修後依文化資產保存法列為國定古蹟。墓主陳健，號滄江，明正德年間舉人、進士兩榜出身，曾任刑部主事、四川司郎中和江西南安、廣東廉州與廣西南寧等地知府，清廉勤政深獲百姓愛戴。

本月3日，前縣文化局長呂坤和返鄉走訪古蹟，赫然發現原安置在陳健墓左側第2座墓手的石獅不翼而飛，右側第2座墓手的石獅也遭拖動位移，但未被竊走。目前也是金大建築系教授和金門縣文資委員的曾逸仁據報，轉知陳健墓管理單位陽翟陳氏宗親會理事長陳偉陽趕赴現場，並向轄區警方報案。

縣警局長張國雄指示金湖分局與縣刑警大隊成立專案小組，除仔細過濾路口監視器外，並指派鑑識組到場採證及訪查附近住戶。5日下午2點多，縣刑大專案小組再度赴現場勘採時，赫然發現遭竊石獅被人棄置於墓園入口處。

專案小組緊急過濾比對，將李、王2名竊嫌追查到案，全案依觸犯刑法竊盜及文化資產保存法罪嫌移送法辦。今天上午並通知陽翟信房中巷陳氏宗親會理事長陳偉陽、耆老陳朝來和光前里長黃文成確認無誤，縣副議長周子傑也前往關切，將依民俗擇定周六重新安置原位。

據了解，2名竊賊中1人是金門本地人，1人則是設籍金門的台灣人，他們平日以打零工為生，但工作並不穩定，也與目前陳健墓旁鄉村整建施工團隊無關，純粹是一時心生歹念，才會動重近百斤石獅的主意，事後因心神不寧，才主動放回墓園附近，讓耆老陳朝來感嘆祖宗顯靈，迅速找回失物。

陳偉陽理事長也建議文資單位在全島各主要古蹟，包括洋樓、古建築（物）和荒郊野外的古墓在內，增置監視防盜系統，確保歷史文物不再遭竊賊亂動手腳。

金湖分局長黃維章表示，做為國定古蹟一部分的石獅順利尋回，得力於專案小組全力偵辦外，更要感謝金門大學文化資產維護團隊及文化局提供相關資訊，才能在最短時間內迅速破案。

(中時 )