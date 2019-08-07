艾怡良日前剛宣告與交往四年的義大利籍男友分手，未料今被《時報周刊》 直擊馬上有了洋男新歡，兩人互動甜蜜黏TT，還疑似已同居、無縫接軌新歡；她經紀人左光平稍早在社群網站發文，表示：「有人熱衷戀愛，有人獨善其身。這些都該是正常並且因人而異的生活面貌，標題與內容的揣測我可以忽略，但是其實我也可以不要忽略。我們已經是有什麼說什麼的，當然我也可以什麼都不說，可大可小。我尊重你們的工作，但也同時對你們的立場感到失望。」

左光平稍早表示：「 據我了解這兩件事沒有到『無縫接軌』這麼嚴重的字眼，她個性本來就比較洋派也大方，對感情這種事不是遮遮掩掩的態度，有人追應該是好事吧，對方確實是這陣子剛認識但比較親近的朋友，是透過朋友介紹的，可能身邊的朋友也比她心急。接下來的事情我覺得給艾怡良一些空間吧！站在我們的立場不會去影響這件事的發生和進行，生活與創作本應是並行的美好，請大家高抬貴手。」

(中時 )