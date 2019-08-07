簡姓男子向15歲女網友佯稱是經紀人「GA」，有人脈可安排少女與男客嘿咻，賺2000元零用錢，但簡一人分飾兩角，另假冒男客約少女在停車場「車震」，推稱費用會交給「GA」，少女向「GA」催討未果，少女父親見女兒神色有異，查看她手機才知女兒被「白嫖」，憤而報警。台北地檢署依妨害性自主、兒少性剝削防制條例起訴簡男。

起訴指出，去年10月間，簡男利用聊天交友軟體「SayHi」結識15歲少女，自稱是「GA」，傳送訊息給少女，引誘少女下海賣淫，每次可賺2000元。

少女同意後，簡於10月21日下午，先以「GA」名義，佯稱已約好男客在新北市新店區某處見面，簡男再佯裝男客赴約，簡開車載少女到新店某停車場內，與車上與少女車震，並使用按摩棒助興，事畢少女向簡男索討費用，簡卻推 稱會將性交易費用交給「GA」。

但少女事後一直沒拿到錢，多次向「GA」催討未果，心急如焚，少女父親見女兒神情怪異，遂查看女兒手機內訊息，驚覺女兒遭人白嫖，報警處理。

警方獲報，於今年6月10日前往簡男位於桃園市中壢區的住處搜索，查扣簡男手機及按摩棒，並逮獲簡男。

(中時 )