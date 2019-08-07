WTA職業女網目前世界第一、澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty）在加拿大多倫多羅傑斯盃網球公開賽女單第二輪，意外以7：6（7：5）、3：6、4：6遭到美國選手科寧（Sofia Kenin）狙擊，世界球后寶座也面臨危機。

巴蒂在羅傑斯盃第二輪提前落馬，只要世界第二大坂直美第二輪擊敗資格賽選手瑪莉亞（Tatjana Maria），下周最新世界排名大坂就可擠下巴蒂，要回世界第一。

巴蒂在羅傑斯盃第二輪就落敗，世界球后寶座也出現危機。(美聯社)

「有時我失去了很大的福利，或許是我不太習慣或自在的事物，但還不是該驚慌的時候。」賽後巴蒂這麼說，「我來自南半球的澳洲，那裡的天氣和北半球的加拿大完全不同，我是在冬天的狀況下訓練，比賽地則是夏天，兩地球彈跳的狀況很不一樣，我沒辦法在最短時間內適應並修正。」

這是科寧生涯首度擊敗世界前五名好手，她在第一輪打敗過台灣一姐謝淑薇，下一輪科寧要面對前世界球后阿薩瑞珂（Victoria Azarenka）與烏克蘭選手雅絲崔絲卡（Dayana Yastremska），科寧表示：「老實說，跟巴蒂這場比賽讓我筋疲力盡，她是很強悍的選手，這是很艱苦的一戰，很高興我能通過考驗。」

(中時電子報)