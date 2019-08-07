體育主播簡懿佳以及體操精靈瑞莎一起到桃園，為全國運動會宣傳。（甘嘉雯翻攝）

體育主播簡懿佳以及體操精靈瑞莎一起到桃園「動滋動」，為今年全國運動會宣傳，來自烏克蘭的瑞莎，3歲開始學體操，6歲時進入烏克蘭國家代表隊開始訓練，目前在龍潭國中任教，簡懿佳向瑞莎討教幾個體操的專業動作，為全運會暖身。

繼7月27日率先登場的體育主播徐展元及標槍選手鄭兆村，來自烏克蘭的瑞莎緊接登場，瑞莎從小學習體操，經常到有「韻律體操選手搖籃地」之稱的龍潭國中教課，希望能為台灣韻律體操盡一份心力。

而簡懿佳這次特別到龍潭國中向瑞莎學習韻律體操「棍棒」及「球」的基本動作，但唯美的韻律體操對於跆拳道黑帶3段出身的簡懿佳來說並不容易，學習過程相當逗趣。

瑞莎當場秀一段彩帶的動作，相當優雅，其實除了龍潭國中的學生，瑞莎會到各地教課，為了能指導台灣的韻律體操選手參加比賽，瑞莎還特別到新加坡考取教練執照。

瑞莎表示，全國運動會是今年度相當重要的賽事，希望大家都能進場看比賽，一起挺全

運，這次韻律體操比賽場地在桃園龍潭國中，競技體操則在體育大學體育館舉行。

市府新聞處表示，這次明星動滋動系列影片，受邀的明星們都穿上「你哪裡人」的主題T 恤，呼應全國運動會為全國性的賽事，無論你哪裡人，都可以進場看比賽，支持台灣的選手們，也一起為即將參加2020東京奧運的選手們加油。

(中時 )