在銀行擔任高階主管的周姓男子，懷疑妻子與任職的美語補習班班主任有曖昧，兩人一起去汽車旅館開房，周因而控告班主任並求償200萬，士林地院審結，認定通訊軟體內的「好想抱」、「陪我睡」和貼圖已超過一般男女的交往，導致配偶無法忍受，判賠30萬，可上訴。

周主張，結褵14年的丁姓妻子，去年2月開始與林姓班主任交往，2人去年6月前往汽車旅館，他從妻子的皮夾內發現發票，丁還傳訊林：「來來來～陪我睡」、「我更愛你溫柔體貼」。林姓班主任回：「是要你要陪我睡個回籠覺」，丁女回：「我都要」，搭配害羞貼圖。

但林男全盤否認，不承認有在摩鐵內發生關係，另外兩人在辦公室的合照，也不能證明丁女有出軌的情形，並無任何曖昧關係。

但法院認為微信2人互傳「睡」、「抱」、「愛」等字眼，穿插男女擁抱、親吻、愛心貼圖，已是專屬配偶間所用的文字、貼圖，互動有如戀愛中的男女，逾越男女正常社交分際，導致配偶無法忍受，判決林姓班主任敗訴，須賠償周男30萬。

(中時 )