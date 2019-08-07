來自日本東京的人氣搖滾樂團Survive Said The Prophet，繼2012年來台參加「搖滾台中」、2016年「山海屯音樂祭」後，其嗆爆演出獲得樂迷廣大迴響，2019再次登上FUJI ROCK演出，人氣歌曲〈Right and Left〉被HONDA選為2019年度廣告曲，MV在YouTube觀看次數已突破250萬，而今年8月21日又將發行之最新單曲《MUKANJYO》，被人氣動畫《海盜戰記》選為主題曲，聲勢猛然直上，為宣傳新作，Survive Said The Prophet將在今年9月展開「MADE IN ASIA」亞洲製造巡迴演唱會，海外首站即在台灣，10月20日在台北三創Clapper Stutdio嗆辣開唱。

Survive Said The Prophet通稱為「SABAPURO」，2011年在東京成立，由擁有壓倒性唱功、個人魅力破錶的日英雙語主唱Yosh領軍，帶領著技術出眾、音樂才能突出的個性團員，組成了這不受風格拘束的國際搖滾樂團，他們的創作不侷限在搖滾，更是容融合各種曲風，包括龐克、流行，電子，嘻哈，R&B等元素，把音樂當做武器，不斷進化並描繪出獨一無二的音樂色彩。

關於接下來的「亞洲製造」之巡演，主唱Yosh說：「音樂是全球性的，這點無庸置疑。我們已身歷其境地體驗到到音樂能夠帶來各種不同文化間的連結，該是製造更多的時候了！我們想藉由這次巡演機會，將屬於我們的『日本』風格帶到世界各地，分享我們的想法的以及在尚未演唱過的地方學習。要學的還有很多，希望這次的演出能在亞洲各個熱愛搖滾的國家間，建立起新的連結，我迫不及待想與大家見面！」

照片由avex提供

(中時 )