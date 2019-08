來自日本東京的人氣搖滾樂團Survive Said The Prophet,繼2012年來台參加「搖滾台中」、2016年「山海屯音樂祭」後,其嗆爆演出獲得樂迷廣大迴響,2019再次登上FUJI ROCK演出,人氣歌曲〈Right and Left〉被HONDA選為2019年度廣告曲,MV在YouTube觀看次數已突破250萬,而今年8月21日又將發行之最新單曲《MUKANJYO》,被人氣動畫《海盜戰記》選為主題曲,聲勢猛然直上,為宣傳新作,Survive Said The Prophet將在今年9月展開「MADE IN ASIA」亞洲製造巡迴演唱會,海外首站即在台灣,10月20日在台北三創Clapper Stutdio嗆辣開唱。

Survive Said The Prophet通稱為「SABAPURO」,2011年在東京成立,由擁有壓倒性唱功、個人魅力破錶的日英雙語主唱Yosh領軍,帶領著技術出眾、音樂才能突出的個性團員,組成了這不受風格拘束的國際搖滾樂團,他們的創作不侷限在搖滾,更是容融合各種曲風,包括龐克、流行,電子,嘻哈,R&B等元素,把音樂當做武器,不斷進化並描繪出獨一無二的音樂色彩。

關於接下來的「亞洲製造」之巡演,主唱Yosh說:「音樂是全球性的,這點無庸置疑。我們已身歷其境地體驗到到音樂能夠帶來各種不同文化間的連結,該是製造更多的時候了!我們想藉由這次巡演機會,將屬於我們的『日本』風格帶到世界各地,分享我們的想法的以及在尚未演唱過的地方學習。要學的還有很多,希望這次的演出能在亞洲各個熱愛搖滾的國家間,建立起新的連結,我迫不及待想與大家見面!」

照片由avex提供

(中時 )