任重過去和林心如演出戀愛實境秀。（圖／翻攝自江蘇衛視我們相愛吧微博）

孫驍驍過去造型被指抄襲楊冪。（圖／翻攝自三生三世、孫驍驍微博）

39歲大陸男星任重曾在戀愛實境秀《我們相愛吧》和林心如組成「任性CP」，今(7日)他被陸媒爆料和小5歲女星孫驍驍一同勾手看話劇約會，而孫驍驍2年前曾被說拍戲造型復刻楊冪。對於兩人傳聞，任重經紀人說不清楚藝人私事，孫驍驍公司則稱沒連繫上藝人。

任重過去演出電視劇《那年花開月正圓》，也演出過何潤東版的《梁山伯與祝英台》，他曾和張儷和姚笛傳緋聞，最後不了了之，今據《新浪娛樂》報導，最近目擊任重和孫驍驍兩人單獨約看話劇，當天孫驍驍坐著任重的車到劇院，兩人下車後，女方勾著男方的手一同走入，又一起在食品販賣處挑零食，互動親密。

而孫驍驍2015年曾在節目上被男友李響求婚，但最後戀情破局，2年前孫驍驍演出《白蛇傳》，被指造型抄襲楊冪在《三生三世十里桃花》「白淺」一角。今傳出和任重外出約會，雙方公司都暫不回應，網友則說：「任重那麼好！我不服」、「當初孫驍驍力挺江鎧同和陳翔從此就對她無感」、「我還停留在孫驍驍和李響的時期」、「任重你要不要再好好想想」。

(中時電子報)