頭份市公所未來將不定期安排社區表演班隊在下公園展演，提供民眾更優質的休閒內容。〔謝明俊攝〕

位在頭份市中正路的「下公園」因鄰近民族路市場，平日經常吸引許多在地老人在公園休閒納涼，頭份市公所有鑑於下公園是傳統老公園，為了活化老公園帶出新氣象，７日上午特別結合頭份市衛生所與苗栗縣政府老人文康休閒專車，在公園舉辦卡拉ＯＫ歡唱及幸福咖啡點心享用，並重新給公園定義為幸福轉角，希望市民多加利用。

頭份市有２處老公園，都在中正路上，分別名為上、下公園，公園雖然只占街角一隅，面積不大，但因位處市區要津，所以常有許多老人聚集散心聊天，尤其是下公園，因鄰近民族路市場，所以每天一早就有許多老人逛市場購物結束後，順便在此休息聊天。

但由於公園進出人員龐雜，難免有部分市民缺乏公德心，在公園裡亂丟垃圾等行為，影響其它民眾使用權益，頭份市公所為了活化公園利用，特別在７日上午１０時在公園舉辦「１０８年頭份下公園．幸福轉角」活動，結合頭份市衛生所與苗栗縣政府老人文康休閒專車，在下公園提供卡拉ＯＫ歡唱、書報雜誌、社區表演及幸福咖啡點心享用。衛生所並在現場辦理長者綜合評估，公共衛生推廣等活動。

頭份市長羅雪珠表示，市公所希望透過這次活動，能夠提醒民眾多重視家中長輩的健康與休閒生活，未來將結合社區發展協會班隊在下公園展演，活絡場地表演風氣，改變過去市民對下公園的刻板印象，打造一個更舒適、友善的休憩環境。

(中時 )