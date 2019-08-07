媒體報導，民進黨主席卓榮泰週一南下與前行政院長賴清德見面，並探詢列不分區意願，賴當場拒絕；卓榮泰今表示，談話內容完全沒有提到媒體所說，一些不分區的說明、報告、承諾、拒絕，完全沒有這件事；「這是非常失禮」。

此外，卓表示，不過站在黨的立場，「我是有拜託他說，未來在立委選舉跟選戰上，要幫忙。」

卓榮泰今出席民進黨中執會前受訪指出，他和賴清德週一見面屬實，但報導失真，賴院長出國回來到現在約一個月，之前有段時間，彼此互相都很忙也沒有見面，知道賴回國後，兩人有聯繫過。

他說，週一特別去台南向賴報告最近一些狀況，順便也聽聽賴的意見，這才是最重要，當然也帶去一些老朋友意見，但是談話內容完全沒有提到媒體所說，一些不分區的說明、報告、承諾、拒絕，完全沒有這件事。

被問到有提到蔡賴配？他說，兩人有提到很多政局發展，新興政黨出現及政黨內部問題之外，還有社會上大家關心的問題，都是在總統大選。

卓指出，總統大選在接近明朗化的時候，民進黨總統候選人的搭配，當然會有一些關注，但這個完全是總統要跟自己希望的總統候選人去說明的，這不是他必須去傳達任何意見，也不是他去做說明，所以他也沒有去傳達。

此外，卓說，「這些事情還在進行或是停留當中，我當然不可能去跟賴院長去提到任何有關於不分區的問題，這是非常失禮且非常不當，所以我完全沒有提到。」

被問到賴怎麼去看蔡賴配？他說，沒有提到蔡賴配的問題，是這總統要去跟他的搭擋談的，總統要怎麼去談，不是他可以越權的。在任何的情況下，他也不可能去跟任何人提不分區的事怎麼安排，這也是會失禮的地方。

賴院長有說下一步規劃？卓說，沒有，「只說看棒球覺得很高興，那漂亮的場地得到冠軍，對他來說是非常好的經驗」，應該在一段時間讓賴把心情好好釐清一下，對任何事情的發展是有的。

至於賴有情緒上的問題？卓說，沒有沒有，看棒球都看得很高興。

總統有打電話給他？卓表示，這是他看報紙才知道。

(中時 )