曾是偶像團體「紅孩兒」成員的王海輪，多年前買房奉養老母，並花了157萬元重新裝潢，因天花板不久就漏水，王認為設計公司施工未依合約約定使用「矽酸鈣板」，而是用品質較差的「氧化鎂板」，控告設計公司張姓負責人涉嫌詐欺，北檢2度不起訴，高檢署再發回北檢續查，北檢今仍3度不起訴張男。

46歲王海輪20年前與馬國賢、張克帆等人組成偶像團體「紅孩兒」，「紅孩兒」解散後，王海輪從商。

王海輪2005年在土城買有電梯的中古屋奉養老母，還花了157萬餘元，請設計公司張姓負責人幫忙裝潢，但5年後天花板開始漏水。

王認為，當初裝潢簽約約定天花板要用矽酸鈣板材料，卻被用「氧化鎂板」，向設計公司提民事求償，並控告張姓負責人涉嫌詐欺。

北檢調查後，2度不起訴張姓負責人，王海輪一再提起再議，北檢第3度調查後，仍認為罪證不足，今將張處分不起訴。至於王提民事求償部分，因已超過請求權時效，被高院判決敗訴，目前上訴最高法院審理中。

(中時 )