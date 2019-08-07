民進黨中執會今通過第二波徵召立委，分別為不分區立委蔡培慧將投入南投第一選區，同為不分區的蔣絜安則投入桃園平鎮、龍潭選區，為客家文化請命的區域立委候選人，民進黨主席卓榮泰表示，民進黨立委候選人名單不只專業領域和學經歷十分亮麗，更都有一級的戰鬥力，能夠帶著民進黨的理念深入基層、充分實踐，並與整體執政團隊互相分工合作
卓榮泰今天下午於臉書指出，這周不只忙著與其他政黨洽談、共同推薦候選人，也忙著和黨內各地區域立委佈局，今天下午民進黨中執會通過第二波徵召立委名單，都是來自不分區的蔡培慧、蔣絜安。
蔡培慧擔任不分區立委任期內，要專注突破當前政策、法令困境，還要為農民、農村、農業、農地議題請命，同時也不忘耕耘基層，在南投家鄉設立服務據點，並已正式獲提名參選南投第一選區立委。
不分區的蔣絜安數十年深耕客家文化，還曾獲鄭文燦市長延攬入小內閣，擔任客家事務局局長，去年遞補成為不分區立委，黨中央中執會做一致通過徵召，蔣絜安明年將投入平鎮、龍潭選區。
卓榮泰強調，民進黨是負責任的執政黨，會在各地提出最好的立委候選人，而表現優秀的不分區立委，投入選戰第一線的區域立委面對基層，蔡培慧、蔣絜安是最佳典範。
(中時 )
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