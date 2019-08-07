過去一周美國國內連續發生三起重大槍擊案，引起外界關注連川普都跳出來說話，痛批槍手是「心靈扭曲」的怪物，並譴責種族主義、偏見和白人至上主義。

從加州及德州艾爾巴索(El Paso)、俄亥俄州岱頓市(Dayton)接連發生的三起槍擊案，今年迄今為止，美國已發生了255宗大規模槍擊案。根據調查，各界對種族歧視、仇外主義及白人至上主義的熱烈討論，但其實三名槍手有著某些共同點，例如曾經明確發表對女性的深惡痛絕，與厭女傾向有關，或者堅信某種走極端的偏激主義。

研究槍支政治和性別問題的亞利桑那大學社會學教授珍妮弗卡爾森說，對於這些槍手中的許多人來說，對女性的仇恨和種族主義情緒交織在一起。

「這些兇手中的一些人在其宣言中明確地詳述了對女性的仇恨;對於其他人來說，一種以男性權利為中心的性別侵犯感」她說，這通常與種族主義和白人霸權交織在一起 。

專門研究仇恨團體的資深分析師漢克斯(Keegan Hankes)表示，許多人就是先出現反女性的言論，後來才變成追求白人民族主義或信奉其他白人至上主義，厭女傾向可以說是引領這些極端思想的入門步道。

(中時電子報)