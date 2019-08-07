被問到謝維洲 卓榮泰：這是謝院長家務事 14:152019/08/07 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨主席卓榮泰。（圖/本報資料照，姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 週刊報導，駐日大使謝長廷的養子謝維洲遭謝長廷斷絕父子關係並改回原姓；民進黨主席卓榮泰身為謝系子弟兵也是大師兄，被問到謝維洲的事時表示，沒有，這是謝院長家務事，沒聽說。 被問到當選主席後有跟謝維洲碰面？他說，有，選前選後有，都有關心，目前謝維洲因為工作需要，不在原來通訊地點，比較不會出現在我們活動現場。 媒體詢問謝維洲目前是民進黨黨員？卓榮泰表示，是吧，目前沒有其他狀況。 (中時 ) #卓榮泰 #維洲 #謝長廷 也許您會感興趣 推薦閱讀 與友黨協調 卓榮泰：讓其他黨先處理家務事 15:062019/08/03 政治 卓榮泰：柯與國民黨應要為台灣好 非打倒民進黨 15:212019/08/03 政治 兒子自殺住院？謝長廷：假消息 22:562019/08/04 政治 民進黨基層籲換將 卓榮泰打太極 04:102019/08/05 地方新聞 與柯文哲能合作？卓榮泰：要問他本人 11:562019/08/05 政治 會邱顯智 卓榮泰：政策差異不應成兩黨合作障礙 14:052019/08/06 政治 邱顯智與卓榮泰面談達成共識 已提名區域對方暫緩提名 19:042019/08/06 政治 與時力協商 卓榮泰：有些初步共識比完全沒有好 19:062019/08/06 政治 謝維洲欠鉅款 爆謝長廷終止父子關係 09:262019/08/07 政治 政治熱門新聞 看到這篇文章 黃暐瀚哭了 - 政治 好事近？挺韓女立委一張圖閃瞎人 近萬網友狂讚 - 政治 柯P說對了！94％認為藍比綠清廉 - 政治 一芳超倒楣？網嘆：一堆台灣人發神經 - 政治 扁斷言「郭柯合」下場：小英很清楚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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