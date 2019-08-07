週刊報導，駐日大使謝長廷的養子謝維洲遭謝長廷斷絕父子關係並改回原姓；民進黨主席卓榮泰身為謝系子弟兵也是大師兄，被問到謝維洲的事時表示，沒有，這是謝院長家務事，沒聽說。

被問到當選主席後有跟謝維洲碰面？他說，有，選前選後有，都有關心，目前謝維洲因為工作需要，不在原來通訊地點，比較不會出現在我們活動現場。

媒體詢問謝維洲目前是民進黨黨員？卓榮泰表示，是吧，目前沒有其他狀況。

(中時 )