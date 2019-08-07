美國總統川普再度槓上谷歌（Google），繼前員工上節目爆料谷歌想對2020總統大選選情動手腳、防止川普連任後，川普聞訊後6日在推特開炮，砲轟谷歌對選舉做的事是非法的，他現在會好好緊盯谷歌。

綜合福斯新聞（Fox News）、科技網站The Verge報導，遭到開除的谷歌前工程師塞內基（Kevin Cernekee）2日接受福斯新聞晚間節目「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）專訪時指出，他相信谷歌將會試圖干預2020美國總統大選。「他們真的想讓川普輸掉2020，那是他們的目標。」他說，「公司各層級都有非常有偏見的人在做這件事，他們對政治進程有相當的掌控，這是我們應該擔心的事。」

塞內基在訪談中加碼爆料，「他們公開表示2016大選結果是個錯誤，他們以為川普會輸」，稱谷歌的業務有「高度意識形態」，而且「充滿偏見」，甚至指控內部員工故意拖延修復搜尋工作中有關川普的程式漏洞，「如果你在谷歌引擎上打『跛腳的美國』（Crippled America）一詞，搜尋結果會出現希特勒的自傳『我的奮鬥』（Mein Kampf），我曾報告這個問題，還填了表單，但是他們拖了9個月才修好。」《跛腳的美國》為川普2015年出版的自傳

川普得知塞內基的訪談後，6日在推特連環開炮，他先鋪陳先前和谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）會面時，皮查伊如何喜歡他、認為他領導的政府做得很棒，還強調絕對沒有幫助「不正派的希拉蕊」在2016選戰中打敗他，更沒有密謀推翻2020選舉結果。他話鋒一轉，稱原來這全部與事實相反，在看了塞內基的訪談後才知道谷歌做了這些「糟糕事」，還引述保守派作家施威澤（Peter Schweizer）5日在訪談中的談話，稱谷歌刻意制止希拉蕊的負面新聞，拉抬川普的負面新聞，他砲轟這「全部不合法」，還烙下狠話，「我們正在緊盯谷歌。」

(中時電子報)