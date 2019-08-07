台中80歲賴姓阿嬤患失智症多年，因習慣將異物往嘴巴裡放，家人為避免意外發生，將能放到嘴巴裡的小飾品通通收起來，不料，阿嬤日前還是吞下安全別針，刺到胃壁造成出血，幸好家人發現，及時送到衛服部豐原醫院就診，歷時20分鐘，成功取出安全別針。

賴姓阿嬤6月中旬因胃出血，到衛服部豐原醫院接受胃鏡檢查，肝膽腸胃科醫師陳育佐在檢查過程中發現，有細長金屬物卡在患者胃壁上，鏡頭拉近一看，竟是1個打開的安全別針，尖端位置硬生生插入胃壁。

陳育佐指出，經由電腦斷層判斷，安全別針尖端尚未刺穿胃壁，立即使用內視鏡將別針尖端從胃壁拔出，再使用特殊器械，將打開的安全別針關起來，並放置特殊管子保護咽喉及食道，歷20分鐘，成功取出安全別針。

陳育佐表示，失智患者容易誤吞身上容易拿得到的鈕釦、飾品等，尤其是像安全別針等尖銳物，如果沒有及時取出，嚴重者恐造成胃壁破裂、腹膜炎，甚至導致敗血症死亡的可能性。

(中時 )