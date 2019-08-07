「韓黑」桃園市議員王浩宇之前在臉書多次將矛頭對準時代力量立委黃國昌，上午更跑去汐止。(王浩宇FB)

「韓黑」桃園市議員王浩宇之前在臉書多次將矛頭對準時代力量立委黃國昌，4日晚間在臉書PO文「搬到汐止區」，還把資料改為「現居汐止區」，引發熱議。王浩宇昨晚預告今天要去黃國昌選區汐止跑行程，今日上午去完汐止後，下午他又把FB大頭貼換成「韓家軍」並問「我算鋼鐵韓粉嗎？」難道真的要進軍汐止選立委?網友留言喊「騙起來!」

王浩宇不甩農舍事件，重新將矛頭對準時代力量立委黃國昌，他昨晚在臉書表示「今晚要早點睡了。明天第一個行程就在汐止，要開始多跑基層聽聽在地的聲音，至少要讓汐止人知道，真的有比國民黨更好的選擇。」

網友好奇問他「真的要選汐止？」對此，王浩宇澄清，「說清楚，我是中壢人，中壢是我的家。我沒有要選汐止，只是想幫忙未來要參選的人暫時幫忙做好基層經營，以免國民黨得利，我會撐一陣子。這本來是黃國昌該做的工作，他沒有好好做。」

王浩宇今日上午去汐止後，在臉書再發文批黃國昌，他寫道「選完之後，沒看過黃國昌！」、「汐止很久沒有立委了！」王浩宇說「這幾天實際跑了汐止基層，才終於知道為什麼戰神的民調可以落後李永萍30%。把民眾的需求當放屁，有媒體的地方卻總是爭取曝光，做一個區域立委，我覺得黃國昌真的要檢討。」最後並標註「真的要多多加油了」、「拜託快點宣布參選吧!」

王浩宇剛剛並把臉書大頭照改成「韓家軍」，並問「我算鋼鐵韓粉嗎？」網友留言「面對韓粉一定騙的過別擔心，但台灣人很難！」「騙起來！」「這樣子很棒！拿國旗的浩宇更帥！」「希望你把圖像保持下去，對你選立委有效，先把泛中華民國派的票騙到手再說，曲線台獨！」

(中時電子報)