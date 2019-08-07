由金馬名導許鞍華監製、香港導演麥曦茵編劇執導編導，天后鄭秀文、賴雅妍及李曉峰演出同父異母三姊妹的溫情電影《花椒之味》，片中三姊妹各別身處在香港、台北及重慶，因父親的去世而相遇，雖然成長背景大不同，但三人一見如故，因為共同的親人而感情迅速發酵。

鄭秀文扮演的大姊，在成長階段因父親缺席了一段時間，她說：「大姊絕對是一個充滿壓抑的人，小時候的經歷，讓他對父親有一些誤解，所以無法和爸爸好好相處。」所以大姊讓自己過著非常忙碌的生活，去模糊掉自己內心很多的感受，和爸爸保持一段距離，直到父親離開很久之後，她透過和其他二個妹妹的相處下，才能面對自己的真實感受。

導演麥曦茵說：「我們心中有些傷口不敢直接接觸，就會自我保護去保持距離。」鍾鎮濤扮演的父親角色也成了戲劇一大關鍵，三姊妹相聚後，互相了解之後，分享各自己對父親的回憶，才逐漸拼湊出上一輩的故事，她們便在吵吵鬧鬧、互相依偎中獲得了彼此間「家人」的慰藉，並嘗試與各自面對的問題做出和解。

鄭秀文在電影中，需要將那種「對父親相當重視，表面卻又以恨怨來掩飾」的情感細膩得演出來，這種高難度內心戲絕對並非容易掌握，她表現得爐火純青，恰到好處，讓觀眾感受到她對父親隱約的不滿及怨恨，完全跳脫以往鮮活獨特的喜劇演出，她再度展現深層的好演技，讓人刮目相看。

電影在父親節前釋出電影第二支花絮，便聚焦在這場難解的父女關係上，就如同現代人的真實生活般，對家人都充滿百轉千折的情緒，互相依賴卻也有著難以開口的創痛，《花椒之味》的動人溫情，也提供觀眾一個釋放的窗口。電影9月12日在台上映。

劉瑞琪（左起）、鍾鎮濤、鄭秀文、賴雅妍、李曉峰、麥曦茵導演、任賢齊合照。

照片由華映提供

(中時 )