趁著暑假及新戲開拍前，王傳一攜家帶眷開啟度假模式，提前歡度人生第一個父親節，去年寶貝女兒出生後就在大陸工作，王傳一打趣說：「第一個父親節只能視訊有點心酸，今年終於可以跟我女兒一起過父親節，我計畫很久的家庭旅行，選擇有山有海的花蓮，我們沒有行程就是『慢活行』。」

王傳一下榻今年剛開幕、以「香草養身概念」為主的文創酒店， 王傳一對花草香料相當喜愛也有研究，在家自己會種些香料，如羅勒、迷迭香、萬壽菊、薄荷、九層塔，料理餐點時會把這些香料加在食材中。這次到花蓮旅行找到這間酒店時，開心說：「太特別了！這間完全對我的胃」。

飯店自給自足的農場植栽新鮮的有機香草，每晚他透過香草蒸氣浴療癒放鬆，帶女兒的一天疲累可以馬上恢復能量與活力。飯店以農場直送餐桌的飲食概念，利用花蓮在地小農的當季食材與有機花草入菜，正在飲食控制的他，美食當前也管不了這麼多，「我可以一邊享用健康美味餐飲一邊跟廚師請教料理方式，回家後要展露一手做給家人吃，這就是我現在擁有最簡單的幸福」。

王傳一帶家人出遊。

王傳一平時熱愛戶外運動，特地將自行車帶到花蓮，分別完成花蓮最知名兩潭「鯉魚潭」與「七星潭」的踩點，沿途遇到許多熱情的朋友跟他加油，也發生一段有趣小插曲，途中自行車胎壓不足停在路邊，原住民朋友看到立即伸出援手，王傳一向他們借打氣幫浦，原住民朋友秒回：「要記得還啊，讓他笑出來。」佩服原住民朋友的幽默感。

他藉著騎乘自行車走遍花蓮的好山好水，感受到花蓮朋友溫暖人情味。雖然在度假，還是不忘完成每天設定的運動量，維持好的狀態，準備迎接新的工作。此趟旅行適逢U-12世界少棒錦標賽，熱愛觀賞各種運動賽事的王傳一不忘替「中韓大戰」的中華小將加油，「當天因雨暫停，直到晚間9點半才又恢復比賽，跟著大家等了很久才開始」，等待時他還搞笑模仿經典名句：「我真的好想贏韓國。」讓大家捧腹大笑、睡意全消，直到看到中華小將以9：3擊敗南韓才滿足上床。

享用美食。

王傳一說：「女兒剛滿周歲，幫她洗澡時會故意把水噴到她的臉，讓她習慣不要怕水，利用這次旅遊當然不能放過她的初體驗『下水』，酒店的溫水游泳池超適合我女兒，剛下水碰到其他哥哥姊姊游泳打水時，她超級驚恐緊抱著我不放，安撫她之後『秒變』一直把我推開。她剛剛學會站，連走都還不會，我怎麼可能放手？她現在不怕水了，接下來在大一點就要開始學習游泳」。

他分享爸爸經，表示女兒現在最喜歡爬上爬下，拿到手上的東西第一時間先放嘴巴，只要沒有危險性，反而覺得現階段就讓她去探索。今年上半年大部分時間都陪寶貝女兒，「這段時間成長變化是最快的，表情跟話特別多，是大家的開心果，女兒好像也喜歡四處旅遊，一路上都很開心，車子開在蘇花山路很晃，但她不哭不鬧，坐在自己的安全座椅好奇的看外面風景。」

結束花蓮充電行後，王傳一將投入下半年開拍新劇，「今年拍了一支奶粉廣告、唱了一首廣告歌，是該把重心放在拍戲了，雖然我還是很想繼續當『超級奶爸』，享受每天人體小鬧鐘爬到我旁邊用她的小手跟奶娃音叫我起床，但這段時間接到很多劇本跟活動邀約，粉絲也一直問何時有新作，很感謝公司讓我上半年陪伴女兒成長」。照片提供/花蓮秧悅千禧度假酒店

(中時 )