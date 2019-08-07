大陸影視不參加金馬獎 府：不是聰明的決定 14:312019/08/07 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 丁允恭（資料照/張理國攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於大陸禁止影片與演藝工作者參與今年度的金馬獎，總統府發言人丁允恭表示，文化無國界，藝術更不應該有政治藩籬，無論持任何理由，阻止藝文工作者參與金馬獎這樣鼓勵自由創作、歡迎多元觀點的電影界盛會，都不是聰明的決定。 丁允恭說，這不但是對中國優秀電影人的傷害，更無益於兩岸的正向交流，一如禁止年輕人來台自由行，一直到禁止國民在未來幾個月收看娛樂性節目，中國政府這一系列的禁令，對中國人民非常不公平，把自己向著世界透光的窗戶一扇扇關上，令人憂心，也讓人對中國人民感到不捨。 (中時 ) #大陸 #金馬獎 #人民 #丁允恭 也許您會感興趣 推薦閱讀 王馨平透露王羽中風後近況 拿金馬對王晶批評「無所謂」 20:112019/08/03 娛樂 被柯P影射丁允恭案 丁報案：我一定吉 14:562019/08/06 政治 陸電影局：暫停影片和人員 參加2019台北金馬獎 08:432019/08/07 兩岸 大陸影片和人員暫停參加台北金馬影展 09:412019/08/07 兩岸 陸片暫停參加 金馬執委會：「遺憾」 10:182019/08/07 娛樂 陸限影視不來台參加金馬獎 政院回應了 11:302019/08/07 政治 陸暫停人員參加金馬獎 陸委會：政治干預文化 12:012019/08/07 兩岸 陸禁電影參與台金馬獎 國台辦副主任這樣說 12:152019/08/07 兩岸 陸不參加金馬獎 劉樂妍：選邊站的時候到了 12:212019/08/07 兩岸 快訊／大陸電影局：「暫停參加金馬影展」 13:242019/08/07 娛樂 政治熱門新聞 看到這篇文章 黃暐瀚哭了 - 政治 一芳超倒楣？網嘆：一堆台灣人發神經 - 政治 柯P說對了！94％認為藍比綠清廉 - 政治 好事近？挺韓女立委一張圖閃瞎人 近萬網友狂讚 - 政治 扁斷言「郭柯合」下場：小英很清楚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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