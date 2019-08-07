知名連鎖賣場景美店王姓女保全，去年5月在店打烊前，貪圖一時方便，未確實巡視清場下，就貿然自遠端以搖控器關閉鐵捲門，不慎壓傷正在商店街椅上專心滑手機的民眾，造成其股骨粉碎性骨折。台北地檢署依業務過失罪嫌起訴王女。

起訴指出，王女是派駐某知名連鎖賣場景美店的保全員，負責保全管理業務，她於去年5月18日晚間10時19分許，景美店打烊前夕，執行賣場外商店街鐵捲門關閉勤務時，明知應確實巡視確認有無消費者停駐於鐵捲門下方，並將停駐的消費者勸離，才可啟動開關放下鐵捲門，以避免鐵捲門壓傷消費者。

但王女竟未確實到商店街巡視，就貿然以遙控器從遠端操控放下鐵捲門，當時正好有民眾坐在商店街快剪專門店外擺設的椅子上專心滑手機，因無人警示或勸離，被正上方降下的鐵捲門壓個正著，導致聶姓民眾左側股骨幹粉碎性骨折，事後聶姓民眾報警提告，檢方依業務過失傷害罪嫌起訴王女。

(中時 )