台中市府新聞局主辦「2019台中國際動漫博覽會」，將於8月9日至26日在行政院文化部文化資產園區(原台中文化創意產業園區)開展，（圖為2018台中國際動漫博覽會盛況）。（盧金足攝）

不讓人山人海的台北國際動漫節專美於前，「2019台中國際動漫博覽會」9日將開展，台中市府新聞局長吳皇昇表示，今年以「冒險的入口」為主題，日本知名漫畫火影忍者二代「

BOROTO慕留人」等角色來台，為日本首次正式授權台灣的獨家特展，還設「第七班忍術特訓」關卡搶先體驗，火影迷絕不能錯過。

為忠實呈現「BOROTO慕留人」忍術訓練的故事線，新聞局指出，特別規畫大型角色牆，讓粉絲拍照紀念外，特別設置「第七班忍術特訓」關卡，讓民眾戴上護額，手持「闖關忍術捲軸」，體驗「手裏劍、螺旋丸、臂力及影分身之術」等特訓關卡，完成後兌換展場限定BORUTO慕留人紀念品。

新聞局邀請法國知名療癒風插畫作品《貝貝生活日記》、日本青春熱血運動漫畫《飆速宅男》及日本知名可愛文具品牌「湯瑪與朋友們」等國際知名漫畫共同展出，還有台灣金漫獎優秀入圍得獎作品，包括今年首次參加美國「聖地牙哥國際動漫展」的「冥戰錄」及「大仙術士－李白」等，總共展出16組國內外知名優秀漫畫產業品牌。

有別大眾對於一般動漫展的想像，「台中國際動漫博覽會」邀請國際知名設計師周育潤策展，打破出版社與漫畫產業品牌的界線，規劃互動式情境展覽，讓民眾從進入展場開始，好像進入「貝貝」的房間及「湯瑪」位於三丁目的生活。

吳皇昇說，民眾還可以再與「總北高中」的主角們熱血競速，身歷其境「第七班忍術訓練」的層層關卡，最終進入金漫獎豐富多元的區域，結合AR及VR等科技體驗，過程令人目不暇給，完成一場新奇的冒險旅程。

假日推出大師講座分享、工作坊手作課程、動漫電影院、動漫音樂會、動漫市集，以及最受喜愛的動漫小火車，提供小朋友免費搭乘；展區設置網紅打卡熱點，搭配尋寶闖關地圖，民眾完成闖關後，可兌換限定紀念品，並有機會抽中日本來回機票，創造暑假美好回憶。

(中時 )