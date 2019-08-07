教育部今天公布「大專校院電機與電子工程細學類研究生狀況」，以研究生人數比較，107 學年以交大2474人最多，成大1536人居次，其後依序為：台大、北科大、台科大，前5校合計占電機與電子工程細學類研究生總數之43.3％。

行政院主計總處統計，我國107年製造業生產毛額（GDP）已攀升至新台幣5.5兆元，其中電子零組件製造業GDP即高達2兆餘元，占製造業比重近4成，係趨動製造業附加價值迭創新高的主要動能，並有效支撐電機電子工程高階人才培育熱度。

教育部統計，107學年計有68所大專校院（逾總校數之4成）開設電機與電子工程細學類研究所，其中29所校院同時開設碩、博士班，以公立校院占近7成較多(20所)，餘39所校院則僅開設碩士班，且以私立校院(29所)占近7成5為主。

我國大專校院就讀電機與電子工程細學類相關科系研究生人數，歷年均居各細學類之冠，約占全體大專校院研究生人數之1成，惟近年受少子化影響，就讀人數呈現遞減，由103學年之2 萬172人逐年降至107學年之1萬7727人，其中博士班2529 人(占 14.3％)，為各細學類博士生數之首，碩士班1萬5198人(占 85.7％)則僅低於企業管理細學類之1萬5203人，排名居次。

另就讀電機與電子工程細學類相關科系之研究生人數占全體研究生人數之比重，則由103學年之9.9％至107學年之9.0％，主因企管、法律、綜合教育、生醫工程等細學類占比較 103 學年增加所致。

若依學制觀之，博士班以交大553人最多，台大328人居次，其後依序為：成大、清大、台科大，前 5 校合計占電機與電子工程細學類博士班總數之59.4％；碩士班也以交大1921人為首，占電機與電子工程細學類碩士班總數之12.6％，成大1250 人居次，其後依序為：台大、北科大、台科大。

(中時 )