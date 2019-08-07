美國槍擊案頻傳，總統川普公開揚言要「譴責種族主義、偏見和白人至上主義」，但亦表示要改革精神健康條例，歸咎槍手精神異常。但前總統歐巴馬（Barack Obama）首度針對槍擊案發表聲明，強調美國發生槍擊案的規模、頻率為世界第一，譴責政治領導人「助長恐懼與仇恨氣氛，促使種族主義情的言行，呼籲全體人民抵制。

歐巴馬在長達四頁的聲明中，雖然沒有指名道姓，但大家都知道在說川普，「有領導人妖魔化那些長得不像我們的人，暗指移民等其他人威脅我們的生活方式，將別人當作次等人，或暗示美國只屬於某一類人所有。」這種言論已經不是什麼新鮮事，一直是歷史上大多數人類悲劇的根源。

川普之後也馬上回嗆，川普引述歐巴馬執政期間，康乃狄克山迪胡克小學槍擊案之後，小布希也沒有對歐巴馬加以批評，更強調大規模槍擊案並非只發生在川普執政期間。

(中時電子報)