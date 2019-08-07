頭份分局南埔派出所副所長楊宗憲護送精神障礙男子回家。〔謝明俊翻攝〕

苗栗縣南庄鄉日前連續發生２名精神障礙民眾離家失聯徘徊路邊，包括頭份分局南埔所及蓬萊所員警巡邏發現後，查出男子身分後護送返家，當地民眾獲知後都肯定警方真的是大家的好鄰居。

南埔派出所副所長楊宗憲，是在日前在轄內巡邏，行經南庄鄉台三線中港溪橋頭時，見有1名男子神情無助在橋上徘徊，立即上前關心，員警發現該男子喃喃自語找不到回家的路，但無法言語溝通，且身上未攜帶相關證件，員警於是將男子先帶回所內安置，經查證男子係住在南庄鄉員林村的張姓男子，並患有精神障礙，警方隨以巡邏車將張姓民眾安全護送返家。

另外，蓬萊派出所所長戴政造與警員賴義方，是在日前巡邏轄區時，在南庄鄉蓬萊村1鄰鱸鰻窟橋上，見1名男子神情緊張徘徊現場，立即上前關心，男子語無倫次，無法溝通，且身上未帶任何證件，警方於載同男子至附近查訪，經過半小時挨家挨戶詢問下，確定是住在南庄鄉東村，患有精神障礙的陳姓男子，警方隨後以巡邏車將陳姓男子安全護送返家。

(中時 )