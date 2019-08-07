民進黨主席卓榮泰昨下午與時代力量主席邱顯智對談，雙方會後達成共識，一方提名區域，對方未提名的話將暫緩提名，被解讀部分選區將禮讓給時力，卓榮泰今下午受訪表示，跟其他政黨談話或合作，言語、文字從不出現禮跟讓，談的是政黨合作，雖然部分選區暫緩提名，但之後還是會照原計畫徵召人選。

對於昨天兩黨主席談話氣氛，卓榮泰說，過程中雖有些看法、時序不同，但大原則沒甚麼不同，談話過程融洽，現在台灣政黨非常多，能夠合作的都是為重要夥伴。

至於艱困選區提名計畫是否有變化，卓榮泰說，沒有，感謝邱主席釋出善意提出未來會暫停提名作業，但他清楚告訴對方，民進黨會依照原計畫徵召人選進行，今天傳出北市信義松山禮讓問題，昨天完全沒提到，昨僅承諾今天部徵召人選，希望雙方一段時間後對選區情況再商談。

針對時力與民進黨在新北淡水、高雄鳳山等地各提人選，形成大綠小綠對決，卓榮泰說，重複提名部分雙方還要進行協商。

此外，民進黨昨與時力達成共識，若有一方提名區域，另一方暫緩提名，若都不沒提名則不在此限，今傳出時力將有意推出黨秘書長陳孟秀參選北市中山、松山區，挑戰國民黨現任立委蔣萬安，民進黨則尚未有人選表態。

(中時 )