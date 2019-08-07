不少人有很多疑惑，攝取蔬菜究竟吃生的好還是熟的好？營養師簡鈺樺在臉書上解答，需要視個人的體質來看，像是生菜就不適合高血鉀的患者。

簡鈺樺在臉書《營養師有樺要說》提到，生菜含鉀量高，不適合高血鉀患者，不僅如此，因為其粗纖維含量也高，不建議腸胃道敏感的族群食用；另外，十字花科的花椰菜、蘿蔔或高麗菜，含有致甲狀腺腫素，生吃容易導致甲狀腺腫或是甲狀腺功能低下，因此必須煮熟再吃。

簡鈺樺說明，吃生菜可以攝取到全部的營養，因為部分營養素會透過加熱流失，例如維生素C在加熱時，流失的量便高達15～55%，但須注意衛生問題，另外，吃生菜也有控制體重、將低心血管疾病的好處。

簡鈺樺提到，熟菜能提升營養素的吸收效率，像是β-胡蘿蔔素、茄紅素等，但營養容易流失，而蔬菜烹調後的鉀含量不高，對腎功能不佳、高血鉀的患者是較好的選擇，還能幫助消化。

(中時電子報)