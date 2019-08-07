韓國大勢搖滾流行樂團「N.Flying」大展男友力，特別挑七夕情人節跟「女友」們問候也教大家相約台北見面會一起來玩，隊長李承協甜蜜的對大家說好久不見了，鼓手金宰鉉也很想念的說，2017年的見面會之後，和台灣粉絲好像過了兩年這麼久沒見，吉他手車勳更是非常激動且興奮期待9月15日的寶島行和大家相會，主唱柳會勝對好吃的美食和粉絲熱情的反應印象深刻，能再次來台灣感到非常幸福。
N.Flying自加入主唱柳會勝人氣持續攀高，柳會勝從選秀節目《Produce 101》參賽隨後出道加入N.Flying，幫助團體成為人氣夯團，這次將首度以團體之姿到台灣開見面會的他們，特地在七夕這天以男友爆發力的聲音用中文甜喊在台北見，再一次邀請粉絲9月15日來大直ATT跟他們一起開心地玩，將帶來出道以來首次以演唱會呈現的舞台，演唱會後還將一一與粉絲擊掌互動。
《2019 N.Flying LIVE ‘UP ALL NIGHT’ CONCERT IN TAIPEI 》
活動時間 :2019年9月15日 (日) 5:30 PM
活動地點 : 大直ATT SHOW BOX（台北市敬業三路123號8樓）
售票時間 : 2019年8月11日 (日) 11:00AM起
售票方式 : KKTIX 售票系統及全家便利商店機台FamilyMart
票價: A區NT3680元/ B區NT2880元 （全區搖滾席）
主辦單位 :亞士傳媒國際ASIAMEDIA
粉絲福利：
凡購票者均可與N.Flying近距離Hi-touch擊掌及限定版簽名信卡（親簽為印刷）
抽N.Flying合照200人(10人一組)及全團親簽海報100張
A區 (NTD $3,680)
團體合照 180名 (10人/組)
簽名海報 80張
B區 (NTD $2,880)
團體合照 20名 (10人/組)
簽名海報 20張
(中時電子報)
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