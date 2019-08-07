台中市南門社區發展協會以早期社區農村養鴨型態強調鄰里間互助、和諧精神，設計活潑卻不渲染的家暴行動劇。（圖／台中市府提供）

衛生福利部「街坊出招」社區防暴創意競賽今年「街坊出招社區防暴一七來」為主軸，全國13個隊伍，其中包括10組社區、3隊個人，晉級全國總決賽，台中市社會局輔導的大和社區發展協會、南門社區發展協會，以分區第一名之姿晉級，將參加總決賽，為台中爭光。

社會局表示，「街坊出招」社區防暴創意競賽日前舉行全國分區競賽，全國分為北、中、南三區競賽，大和社區發展協會、南門社區發展協會分別報名社區組中區、南區競賽，雙雙拿下分區第一名殊榮，晉級決賽。

社會局長李允傑表示，大和社區屬高齡社區，與長者共同討論以承襲傳統象徵喜慶結合防暴議題製作出大和花轎，作為社區防暴象徵設計出11個策略方案，將保護專線113以LED燈嵌入轎中，防暴議題不再嚴肅，也讓防暴理念迎進社區，以古禮迎娶儀式活潑、吸睛。

南門社區發展協會以早期社區農村養鴨型態強調鄰里間互助、和諧精神，設計活潑卻不渲染的家暴行動劇，並以紫鴨作為社區防暴意象帶動社區民眾一起來壓暴，社區更是成立「養鴨守護隊」關懷脆弱家庭。

在個人組方面，身為護士的黃美莉榮獲中區第二名，將防暴工作落實在生活中，擔任診所護士20餘年來，曾發現被帶來求診的嬰兒外傷有異狀，主動關心受傷原因並依法通報，她也兼任義交工作，於路口指揮交通時遇到情侶發生肢體衝突阻礙交通，立即撥打緊急專線處理，公餘至戒治所擔任志工向受刑人宣導防暴。

防暴規畫師陳玉芳獲中區第三名，以農家子弟精神，戴著斗笠背著竹包來逐暴，宣講場域擴及社區、公司行號、診所、校園甚至教會，將防暴宣講當作一種生活習慣。

松茂里長何志恆服務於松茂社區發展協會，獲得南區第三名，化身為土地公里長伯守護里民人身安全，意識到大樓社區潛在家暴問題，主動積極結合鄰長成立社區防暴網，並結合鄰近4個社區共同推動。

李允傑表示，家庭暴力防治法施行邁入21年，市府重視家暴初級預防宣導工作，自2016年起培訓78名防暴規畫師，中央除了將台中成功經驗推廣至其他縣市，今年度「街坊出招7」社區防暴創意競賽特別新增個人組，期待未來更多社區及個人加入防暴宣導行列。

(中時 )