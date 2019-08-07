民進黨昨天與時代力量兩位黨主席協商立委選區後，民進黨老將許淑華原本可望被提名參選台北市松山信義立委，卻可能因為碰到時力提名陳雨凡而生變；許淑華出席中執會前表示，「她努力一年，我努力了12年。」

許淑華也表示，主席之前有打電話給她告知，會朝有可能打贏這場選戰去做，「不要說因為時力提出這樣的要求我們就一定會讓」。

許淑華出席中執會前受訪表示，因為時力提名影響的選區必須好好討論，希望2020布局大家應該要一起合作打贏選戰，這次也台灣派的整合，接下來還有台銘黨的問題，應該全面做好規劃，黨中央跟時力的合作模式 其實是大家的共識，怎麼合作怎麼談，還要進一步作討論

許說，她相信黨中央，因為黨中央也很辛苦溝通，所以不希望給黨中央太多壓力，也希望大家看到她在基層努力，尤其是這個新聞出來之後，她接到好多民眾的電話，不斷抱怨說，「這個區域禮讓了兩屆，禮讓狀況不盡理想，不應該再做這個禮讓的動作，這樣盤會崩掉」。

(中時 )