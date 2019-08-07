高雄今年要舉辦亞洲烤鴨大賽，但被準備參選高雄立委的參選人吳佩蓉發現烤鴨大賽歷經流標、廢標，5月才由富中資訊科技得標，但6月底履約時間已過，仍未見大賽蹤影，觀光局又於7月變更契約；觀光局長潘恒旭受訪表示，因得標廠商無法邀到「全聚德」與「大董」等烤鴨名店參賽，因此會重新招標。

觀光局長潘恒旭去年底宣稱，高雄今年5月要來辦亞洲烤鴨大賽，而這構想也讓許多民眾或業者認為可擴展烤鴨產業鏈，帶動美食觀光潮；不過，吳佩蓉發現，觀光局編了該案預算180萬元並在3月上網招標，經歷流標、廢標各1次，終於在5月由富中資訊科技有限公司得標。

但亞洲烤鴨大賽到了履約期限6月底仍未舉辦，甚至得標廠商也被質疑經驗不足？潘指出，希望能邀到「全聚德」、「大董」等2間北京頂尖烤鴨名店，但得標廠商邀不到到這兩家做交流賽，雙方協調後終止合作，解約後會重新招標。

潘說，要做比賽一定要找很厲害的烤鴨來做交流，但最近兩岸氣氛包含自由行和團客陸續減少，暫緩合作，找時間把比賽弄得更完美是一個更好選項，雙方先合意終止契約；另也表示，得標廠商曾策畫北京周和高雄周，並非毫無淵源。而潘受訪時打著赤腳，令人好奇有無意涵？潘笑說，夏天到了，就是夏天look。

(中時 )