明天是父親節，龍劭華開心收到最好的禮物是，終於圓了多年想跟女兒一起拍戲的夢想，父女日前一起合拍傢俱品牌微電影廣告。龍劭華的女兒今年開始跨足演藝圈，成為跟爸爸一樣的演員，龍劭華對經紀人說，「自己拍了這麼多戲，其實一直有個夢想，就是跟自己的小孩同台演戲，那會讓自己有滿滿的傳承幸福感，很爽，很有成就感。」當品牌邀約找上門，他馬上答應，跟前世情人螢幕曬親情。

龍劭華開朗熱情又好動，陳璇則是散發靜謐氣息，個性知性文青，二人拍起照片，陳璇架式十足，讓龍劭華不甘示弱也跟著做出時尚味濃厚的pose與眼神，照片出爐讓龍劭華開心不已，直說要做成相框擺家裡。

龍劭華說，他對節日沒有太在意，往年父親節大多在拍戲工作，或找時間一起吃飯。陳璇每年的父親節都會寫卡片給爸爸，每年那張誠意滿滿的卡片，讓龍劭華很滿足，年初陳璇開始拍戲工作賺了點錢，今年父親節除了送爸爸卡片外，也加碼挑選一條手鍊送給爸爸，希望爸爸戴在身上代替自己時刻陪伴。

問陳璇跟爸爸對戲會有壓力嗎？陳璇說：「好像沒有特別感到壓力，畢竟對象也真的是我的爸爸，這次能一起拍攝微電影廣告很開心，但我還是希望等之後自己演技更成熟，可以再和他對戲」。

(中時 )