桃園市保全公會限制保全公司自由決定駐衛保全服務報價的行為，公平會今天認為該行為違反公平交易法聯合行為規定，處40萬元罰鍰。

公平會表示，桃園市保全公會藉由會員大會決議通過「自律公約條款基本規範實施辦法」，屬同業公會會員大會決議，另桃園市保全公會經由理監事會議決議訂定105年至108年歷年之自律公約報價參考基準，並以公會名義函送會員。

該公會也會通知報價低於其所訂定報價參考基準會員到場說明原因，並對多名會員以違反自律公約第3條第15款為由，對會員加以裁罰，要求會員將暫收款捐贈予該公會，公平會認為此舉符合公平交易法的約束事業活動行為。

公平會指出，桃園市保全公會限制會員報價不得低於該公會所訂定報價參考基準，將阻礙會員依照市場狀況彈性決定價格的空間，也剝奪交易相對人能獲取較有利價格的機會，且桃園市保全公會所屬會員總營業額於相關市場之占有率接近5成，故桃園市保全公會約束會員價格決定行為，足以影響相關市場供需功能，已違反公平交易法規定。

(中時 )