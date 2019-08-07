2020大選倒數，昨(6日)周刊報導，疑不堪收視率未見起色，TVBS考慮轉向力挺韓國瑜，而于美人今年6月從主持了3年的國民大會閃退，改由名嘴陳鳳馨接任，電視台高層見未挽救收視率，今年9月又要二度更換主持人。

于美人2016年回鍋接下《國民大會》主持棒，卻因時間撞到《新聞挖挖哇》，使她不得不請辭主持14年的《新聞挖挖哇》，當時于美人發文表示，現在電視製作環境不景氣，雖感到失落，但仍能體諒這樣的決策，未料今年6月，T台表示，因《國民大會》將變成每日錄影或LIVE直播的型態，恐對于美人造成壓力，故在于美人約滿的當月決定不續約。

據《鏡周刊》報導，于美人在《國民大會》的主持費一集約5萬，節目每周播出五天，于美人丟了主持棒後，每月估計損失近百萬收入。而知情人指陳鳳馨接下代理主持人後，成績還是不見好轉，最近正在討論改版，9月可能會再換主持人，但人選未定。

(中時電子報)