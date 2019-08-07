連續舉辦三屆的中部動漫迷年度盛事，2019年臺中國際動漫博覽會，預計本周五正式登場，有別以往歐系、妖怪等為主題，本屆以冒險為主軸，希望能吸引喜愛火影忍者、柯南、鬼太郎等熱門動漫迷共襄盛舉。市議員鄭功進7日批評說，，本屆漫博會除精美木製外盒外，還有卷軸式藏寶圖，但相關展演的資訊卻隻字未提，不免令人質疑市政府新聞局是否螺絲鬆了？

新聞局長吳皇昇表示，這是展現設計師「創意」和「再利用」價值的邀請函，也呼應動漫發揮想像力的精神，本來就不能塞入太多活動文宣，也兼顧環保不浪費，這是邀請函的基本概念；議員若有誤解，我們就好好來說明，希望不要傷害設計師和動漫活動的理念。

鄭功進表示，日前服務處收到郵局快遞寄來包裹，一打開竟發現是新聞局今年所舉辦的國際動漫博覽會記者會的邀請卡，但認真一看，除了有一個精緻的木盒與卷軸藏寶圖外，看不出相關動漫博覽會的特色展點，高單價的文宣卻僅有展期的資訊及記者會訊息，真的讓人不免質疑寶藏在哪裡？

鄭功進強調，自己長年關注台中市動漫產業的發展，在林佳龍執政時期，好不容易向中央爭取到預算，連續三年全額補助在台中市舉辦國際動漫博覽會。隨著盧市府團隊上任，民眾也十分期待，這次以冒險為主題的漫博會，能否辦出不一樣的火花。多次去函索取資料，很多訊息真的是要等到看局長的臉書才能知道。

鄭功進質疑，自己參加過的記者會不下百場，最近連續兩屆的動漫博覽會，也都親自到場致意，幾乎沒看過任何一場國際級的展覽活動，是先展覽開始後，隔天才辦記者會。不免擔心主辦單位的活動規劃，是否有些瑕疵？而其中兩大知名動漫角色，柯南跟鬼太郎，都只能來快閃一天，未免稍嫌可惜。

鄭功進重申，很肯定這次規劃同仁，在邀請函上的用心，但民眾要看的重點，是實質展演的內容賣點，他期盼市府的相關單位，強化相關人才培育並打造動漫市場，讓台中市，也能早日有一本屬於自己城市的漫畫書。

新聞局長吳皇昇表示，感謝鄭功進議員對台中國際動漫博覽會展覽內容與設計創意的肯定，同時李天生議員提醒環保包裝的重複性，兩位議員對活動的看法與建議或有不一，市府都尊重，但也希望共同尊重設計師理念，一同支持市府辦理動漫活動的價值。

吳皇昇說，今年台中國際動漫博覽會特別邀請到國際知名設計師周育潤擔任策展人，並親自設計邀請卡，以藏寶圖的方式呈現主要的活動內容，為避免活動資訊太過龐雜，詳細展演資訊新聞局官網、臉書粉絲專頁都有提供，後續也在市府官方line、youtube及廣播管道上進行訊息宣傳，讓民眾可清楚瞭解活動特色與訊息。

吳皇昇強調，今年活動於8月9日(周五)登場，為吸引更多喜愛動漫的朋友一起參與，特別安排於8月10日(周六)假日舉行開幕記者會，現場還有實際展演等豐富活動，其實去年也是一樣如此安排模式，加上周日還有鬼太郎、名偵探柯南本尊來到現場，更是動漫迷不可缺席的精彩活動，歡迎全國民眾把握機會前來活動會場文化部文化資產園區，一起體驗一趟充滿想像的冒險旅程！

(中時 )