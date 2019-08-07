國1楊梅段南下車禍，全線封閉喻用路人改道。(呂筱蟬翻攝)

國1楊梅段南下車禍，全線封閉喻用路人改道。(呂筱蟬翻攝)

國道1號70.6K楊梅路段，7日下午1點25分，發生砂石車拖板車與貨車4車連環撞事故，車禍造成2名吳姓及張姓貨車駕駛人輕傷送醫，無生命危險。但這起意外事故造成國1南下平面楊梅路段全線封閉，主線車輛由警方引導下楊梅交流道，桃園市警察局楊梅分局派警力疏導下國一車輛繼續行駛台一線，呼籲用路人避開此路段以免耽誤車程時間。

整起事故現場目前尚未排除，警方初步研判可能是車輛行駛未保持適當車距，肇事原因還待後續調查釐清。

(中時 )