國1楊梅段南下車禍 全線封閉請改道 15:022019/08/07 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國1楊梅段南下車禍，全線封閉喻用路人改道。(呂筱蟬翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國1楊梅段南下車禍，全線封閉喻用路人改道。(呂筱蟬翻攝) 國1楊梅段南下車禍，全線封閉喻用路人改道。(呂筱蟬翻攝) 國道1號70.6K楊梅路段，7日下午1點25分，發生砂石車拖板車與貨車4車連環撞事故，車禍造成2名吳姓及張姓貨車駕駛人輕傷送醫，無生命危險。但這起意外事故造成國1南下平面楊梅路段全線封閉，主線車輛由警方引導下楊梅交流道，桃園市警察局楊梅分局派警力疏導下國一車輛繼續行駛台一線，呼籲用路人避開此路段以免耽誤車程時間。 整起事故現場目前尚未排除，警方初步研判可能是車輛行駛未保持適當車距，肇事原因還待後續調查釐清。 (中時 ) #楊梅 #車輛 #路段 #事故 #貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 取締噪音車 警出動高科技利器 04:102019/08/03 地方新聞 第6站 韓國瑜至楊梅三元宮 夜襲響徹雲霄 16:212019/08/03 政治 年輕騎士死傷 每年8月就劇增 04:102019/08/04 社會新聞 X光巡迴車國1成火球 三義段回堵5公里 11:482019/08/04 社會 港網民發起不合作運動 車輛兜圈、道路交通塞爆 10:212019/08/05 兩岸 電動車充換電站接連發生事故 經濟部擔主管機關 11:052019/08/05 生活 國1北上岡山路段2大車車禍 駕駛受困30分鐘 15:582019/08/05 社會 《金融》錠嵂：了解保單內容，保障審核期間發生事故理賠風險 16:482019/08/05 財經 國1岡山段貨櫃車追撞2車 釀1死3傷 11:312019/08/06 社會 交通部鬆綁貨車載重 逾10萬車主受惠 15:112019/08/06 生活 社會熱門新聞 女友問我七夕準備什麼？回答油飯錯了嗎 - 社會 獨》營區大門站夜哨 陸軍203旅士兵疑輕生 - 社會 荒唐！一起看A片 外公竟硬上孫 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 國1楊梅段南下車禍 全線封閉請改道 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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