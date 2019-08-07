法國設計師Christian Louboutin以殺手級紅底鞋殺遍各國皇室、好萊塢明星及政商名媛，旗下同名精品彩妝9月16日進駐有「美妝天后宮」之稱的遠東SOGO忠孝館，SOGO營運本部資深副總吳素吟表示，Christian Louboutin進來了；Christian Louboutin是「天后宮的媽祖牌」。

忠孝館今年迎來重磅回歸的ALBION、Laura Mercier 2個全台獨家櫃後，9月16日再迎來Christian Louboutin全台獨家櫃，台灣是繼日本和香港後第3個進駐的亞洲市場。吳素吟表示，皇冠造型口紅約3300元，是香奈兒口紅3倍，鞋跟造型指甲油約1800元，平均客單至少5000元，較他牌約3800元至4000元高，堪稱是全台最貴的彩妝，預計5坪店櫃1年業績可達3000萬元。

Christian Louboutin鞋跟造型指甲油約1800元，造型超搶眼。（郭家崴攝）

吳素吟表示親赴巴黎春天百貨與品牌談了快3年，本來預計去年就進駐，為了喬櫃位又花了不少時間，她說紅底鞋的紅色是她最喜歡的正紅色，可讓皮膚顯白，又說品牌跟她分享擦指甲油時指甲正、反面都要擦才完整，講究細節超到位。

忠孝館寸土寸金，眾家美妝都想擠進來，Christian Louboutin來了，美妝天后宮1樓美妝區沒有其他美妝品牌離開，目前約50個品牌較最高時期45個還更多，吳素吟看好Christian Louboutin進來「真是天后宮的媽祖牌」。

SOGO忠孝館店長李景銘表示忠孝館1至7月整體美妝成長2％，8日起至9月1日秋季化妝品節打出獨賣底妝和彩妝，儼然是「周年慶前哨站」，李景銘分析底妝和口紅今年上半年表現好，去年秋化業績1億元，看好今年可有5％成長，目標要達1.05億元。

Christian Louboutin皇冠造型口紅約3300元，是香奈兒口紅3倍，可當項鍊。（郭家崴攝）

Christian Louboutin皇冠造型口紅約3300元，是香奈兒口紅3倍，可當項鍊。（郭家崴攝）

(中時 )